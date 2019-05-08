В Украину прилетел представитель госсекретаря США, чтобы поговорить о реформе и противостоянии России
Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Украину, чтобы обсудить с представителями украинской власти двустороннее партнерство, реформы и российскую агрессию. Об этом сообщает посольство США в Украине.
"Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина - США, политических и экономических реформах в Украине и российской агрессии", - сказано в сообщении американского посольства.
Ранее сообщалось, что в Украине отзывают посла США Мари Йованович.
Она сама, предположительно, заявит об этом 20 мая.
Отметим, что противники Трампа в Конгрессе возмутились решением отозвать посла из Украины.
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