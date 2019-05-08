Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Украину, чтобы обсудить с представителями украинской власти двустороннее партнерство, реформы и российскую агрессию. Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина - США, политических и экономических реформах в Украине и российской агрессии", - сказано в сообщении американского посольства.

Ранее сообщалось, что в Украине отзывают посла США Мари Йованович.

Она сама, предположительно, заявит об этом 20 мая.

Отметим, что противники Трампа в Конгрессе возмутились решением отозвать посла из Украины.