Из-за дождей и непогоды 7 мая в Ивано-Франковской области поднялся уровень в реке Ворона в результате затопило 9 подвалов жилых зданий, 1 административного и 45 придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели 12 раз откачивали воду из подтопленных территорий в селах Ямница и Старый Лисец Тисменицкого района, в городе Косов на улицах Франко и Довбуша, в урочище Демьянов лаз и в селе Криховцы, в городе Калуш и поселке Богородчаны.

Из-за подъема уровня воды в реке Ворона были выставлены спасательные посты в местах перелива воды через автомобильные дороги в селе Слободка в направлении села Чернолизцы. Глубина перелива протяженностью около 100 метров составила до 50 см. В селе Подпечары образовался перелив протяженностью около 10 метров и глубиной до 10 см.

8 мая в селе Слободка Тисменицкого района утром спасатели перевезли через водную преграду 15 человек.

Фото: if.dsns.gov.ua

Напомним, под Черновцами дожди едва не прорвали дамбу на реке Черемош.

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