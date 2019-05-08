Во вторник, 7 мая, на реке Черемош под Черновцами из-за дождей и непогоды возникла угроза прорыва дамбы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Информация об инциденте поступила спасателям во вторник в 17:50. Между тем, дамба, о которой идет речь, защищает село Банилов Вижницкого района. К утру 8 мая для укрепления дамбы было уложено 20 м3 лесоматериалов и 2 400 мешков (120 т) с песчано-гравийной смесью.

По данным спасателей, наблюдается снижение уровня воды в реке Черемош. Для проведения работ привлечено 159 человек и 21 единица техники, из них от спасателей 87 человек личного состава и 10 единиц техники, в мероприятиях также принимали участие полицейские.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в озерах под Одессой заселился крупный мохнаторукий краб, который может разрушить дамбу.

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