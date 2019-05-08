Олигарх Игорь Коломойский, который намерен вернуться в Украину после инаугурации Владимира Зеленского, считает, что Украина может потребовать перезагрузки "как в 1917 году".

Об этом он заявил в интервью программе "Bihus.info", опубликованном на YouTube.

"Я не понимаю, что может быть хуже. Хуже - это массовый голод, голодомор, еще что-нибудь", - сказал оКоломойский.

Что касается президентства Владимира Зеленского, то олигарх считает его экспериментом.

"Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне... Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м. Такое тоже возможно. То есть в той системе распределения материальных благ страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать. Общая национализация, и поехали заново все. Но это не значит, что потом будет социализм. Просто перезагрузка", - сказал Игорь Коломойский.

Видео: YouTube/ BIHUS info

Напомним, Коломойский назвал имена чиновников, которые должны остаться при Зеленском.

Также мы писали, что Коломойский уверяет, что не давал Тимошенко денег на выборы, хотя она и просила.