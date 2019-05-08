Вчера Оболонский суд Киева отпустил атошника Владимира Регешу, который устроил стрельбу в столичном пабе и ранил журналиста "Настоящего времени" (проект "Радио Свобода").

Члена "Правого сектора" выпустили на поруки нардепов, хотя при задержании у него нашли еще один ствол. Да и факт стрельбы из автомата в общественном месте - сам по себе вопиющий. Но, видимо, не для суда.

Что произошло между националистом и журналистом и почему атошник получил самую мягкую из возможных мер пресечения - разбиралась "Страна".

Шесть выстрелов в "Портере"

Стрельба произошла вечером 5 мая, на столичной Оболони. Журналист Владимир Рунец находился с компанией в пабе "Портер". С ними была девушка, которой позвонил бывший и заявил, что сейчас приедет.

Им оказался 45-летний атошник Владимир Регеша. По словам Рунца, он был должен девушке денег и заявил, что сейчас их привезет.

"В этот момент бывший (Регеша – ред.) позвонил, спросил, где она, и сказал, что сейчас привезет деньги. Вместо денег привез оружие, достал пистолет, стрелял в воздух и угрожал ее убить. Пистолет заклинило, тогда он достал из багажника винтовку и начал палить во всех гостей кафе", - рассказал Рунец.

Он пытался заступиться за девушку, но Регеша ранил его в ногу. Журналиста прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Но предстоят еще две операции.

Всего, по данным полиции, атошник сделал в наполненном людьми заведении шесть выстрелов. Возле гильз, разбросанных на полу, видны пятна крови.

Полиция рассказала свою версию событий.

По версии начальника Оболонского управления полиции Виталия Быкова, пострадавший вместе с девушкой и друзьями отдыхали на летней террасе. К ним подошел бывший муж спутницы пострадавшего, и между ними возник словесный конфликт на почве ревности.

В разгар ссоры правонарушитель вернулся к своему авто, достал из салона предмет, похожий на автомат, и начал стрелять в мужчину.

"Совершив шесть выстрелов, он выбросил оружие, сел в машину и скрылся с места происшествия. Одна из пуль попала в стопу пострадавшему, мужчину госпитализировали и прооперировали. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Известно, что 37-летний пострадавший - киевлянин, а конфликт между мужчинами возникает уже не впервые", - сообщил начальник управления полиции.

Полиция опубликовала фото брошенного Регешей автомата.

Есть также видео с места преступления.

Сам пришел или привели?

После того, как Регеша скрылся с места преступления, полиция объявила план "Сирена".

Первым автомобиль беглеца обнаружил экипаж патрульной полиции, который начал преследование.

"В конце концов правонарушитель решил сдаться и самостоятельно приехал в территориальное управление полиции", - говорится на сайте ведомства.

Впрочем, эта картина выглядит довольно странной. То есть, за Регешей сначала погнались, а затем он срочно одумался и сам приехал в полицию. Смотрится этот рассказ так, будто атошнику намеренно оформили добровольную явку - чтобы потом добиться более мягкой санкции в суде.

При том, что даже без этого на Регешу открыли сразу две уголовных статьи - хулиганство и незаконное хранение оружия. Ведь у него в машине нашли и другие "стволы", а также боеприпасы, говорят в полиции.

Кстати, этот факт ставит еще один вопрос к версии о добровольной сдаче атошника. Если он сам приехал в отделение, то зачем оставил в багажнике машины нарезное оружие, которое явно усиливает уголовную статью?

Прокуратура позже сообщила, что при обыске автомобиля изъяли карабин "Сайга" и несколько магазинов к нему, а также к другим видам оружия.

То есть, скорее всего Регешу принудительно доставили в полицию, а после, в силу каких-то причин, оформили ему добровольную явку.

Для чего это было сделано - видно по событиям в суде, который вчера избирал атошнику меру пресечения.

Суд над Регешей

Если полиция открыла дело по двум статьям - за стрельбу и за хранение оружия, то прокуратура Киева, объявляя "пидозру", заявила только об одной.

Это "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия".

То ли у атошника были разрешения на огнестрел, то ли дополнительная статья просто исчезла из текста подозрения - в прокуратуре этого никак не объяснили. Хотя в официальном сообщении о найденном у "правосека" оружии упоминается.

Еще один интересный кульбит случился уже на суде. В заявлении пресс-службы говорилось, что прокуроры будут требовать ему содержания под стражей. Но в итоге попросили только домашнего ареста.

Сам суд проходил в лучших традициях постмайдановской реальности. Зал заполнили с одной стороны коллеги журналиста Рунца. С другой - националисты (например, С14) и поддерживающие подобные идеи нардепы: Андрей Антонищак (БПП), Оксана Корчинская (Радикальная партия), Сергей Высоцкий, Андрей Левус (оба - Народный фронт), Егор Соболев (Самопомощь), Андрей Ильенко (Свобода).

Эта группа поддержки заявила о готовности взять "оболонского стрелка" на поруки. А радикалы из С14 прямо заявили, что неважно, виноват "Санта" (позывной атошника) или нет - он должен быть освобожден. Об этом написал в Facebook погромщик ромов с Лысой горы Сергей Мазур (тоже гуляет на свободе).

По словам журналиста Игоря Бурдыги, адвокат предложил провести заседание в закрытом режиме - мол, слушается дело о личностном конфликте. Судья предложила журналистам выйти, но некоторые из них возмутились, и, в итоге, все остались на месте.

"История с ветераном Владимиром Регешей, который давеча у всех на виду подстрелил журналиста Current Time Владимира Рунца - великолепный пример, до чего докатилась наша правовая система, а заодно и журналистика

Сегодня Оболонский суд Киева выбирал Регеше меру пресечения. Поддержать ветерана, который на глазах у кучи людей подстрелил журналиста и скрылся с места преступления, пришли вполне себе рукопожатные для многих коллег депутаты: Оксана Корчинская, Егор Соболев, Сергей Высоцкий и фашня из С14.

Один из лидеров последних, Сергей Мазур, с которого самого сняли подозрение в цыганском погроме только из-за криво оформленного документа, пишет: мол, не важно виноват стрелявший или нет (?!), но сидеть он не должен. И Регеша выходит на поруки депутатов.

Но еще веселее пишут коллеги из ЗеБабеля: оказывается, во время открытого судебного заседания адвокаты попросили журналистов выйти из зала суда, потому что дело о стрельбе в публичном месте оказывается личное".

В итоге суд просто отпустил Регешу на поруки депутатов.

Судью в общем-то можно понять. Было очевидно, что и полиция, и прокуратура создают стрелку все условия, чтобы максимально смягчить наказание. Сначала ведомство Авакова оформило Регеше едва ли не явку с повинной. А прокуратура "забыла" включить в текст подозрения незаконное хранение оружия (и никак этого не объяснила).

То есть, судье было понятно, что правоохранители явно на стороне стрелявшего в людей добровольца. Усиливала это понимание массовка из националистов и нардепов. Все вместе это создавало судьям риски стать следующими пострадавшими после журналиста.

И в общем-то в этом и есть, пожалуй, основная причина, почему случаи, когда националисты нападают на людей, или же кошмарят бизнес (как в случае с "МегаМаркетом") - повторяются вновь и вновь.

Потому что в стране создана целая инфраструктура их защиты. Начиная от ультраправых организаций, которые давят на судей и правоохранителей, запугивая их. И заканчивая политиками и нардепами (в том числе и из правящей коалиции "Народного фронта" и БПП).

До тех пор пока эта система не будет сломана - беспредел будет продолжаться.

Что известно о "Санте"

Владимир Регеша (позывной "Санта") попал в АТО через "Правый сектор" в 2015 году. До этого он был человеком вольных профессий - работал, по собственному признанию, и журналистом, и строителем, и сторожем.

У Регеши четверо несовершеннолетних детей - это также озвучивалось адвокатами в суде, чтобы обосновать необходимость мягкой меры пресечения. Одного из сыновей "Санта" пытался назвать ВДВ, поскольку он родился 2 августа - в день этого рода войск. Но, по признанию Регеши, ему это не позволила сделать жена.

Начинал он свою военную карьеру с Песок, после находился в Авдеевке, где фунционирует ДУК "Правый сектор". Регеша командовал разведчиками и, как говорят его соратники, хорошо управляется с минометом.

Теперь он, как говорят, уже не в "Правом секторе", а командует собственным подразделением "Санта" в Авдеевке.

Правда, на шевронах подразделение использует оба "бренда".

Интересно, что Рунец, в которого стрелял "Санта", раньше был с ним в приятельских отношениях. Журналист также работал в АТО.

У Регеши - свои взгляды на урегулирование ситуации на Донбассе. Жителей региона, причем в особенности школьников, он называл "однозначными врагами".

"Нет смысла в миротворческой миссии. ... Я абсолютно уверен, что все разговоры типа "мы их (русских) имеем смести к границе, и завтра танцевать в Москве" - это все бред.

Нам нужно что-то уже решать с этими территориями. Или рубить их полностью под корень и закрывать любое пересечения границ ... Я понимаю, что сейчас много народу расскажет, что там родственники - но, по большому счету, страна-агрессор забрала у нас кусок территории. Физически, военным путем, дипломатическим, экономическим, мы его не можем сейчас вернуть. Никак. Но люди продолжают гибнуть. Ежедневно.

Я уверен - там за эти пять лет выросло уже целое поколение, которое знает, кто враг, как дальше жить, где фашисты, кого резать, кого убивать. Все просто: ребенок, тогда ходила в пятый класс, сейчас ходит в десятый. Это уже практически сформирована личность со своими понятиями, со своим видением мира. Территории - это потерянные люди! Которые, как бы мы не пытались их сюда в какие институты-университеты засовывать - это враги. Однозначно".

Реакция Сети

В соцсетях удивляются тому, что народные депутаты защищают человека, который на глазах у десятков людей устроил стрельбу в мирном Киеве.

"Соболев и Высоцкий - бывшие журналисты. Попали в Раду благодаря профессии. Теперь защищают публично выстрелившего в журналиста. А когда-то ж можно было им руки жать. Как рада превращает людей в драконов?", - пишет журналист Денис Иванеско.

Политолог Андрей Головачев назвал обуздание радикалов главной задачей нового президента Владимира Зеленского:

"Перед Зеленским сейчас стоит огромное количество проблем. Но одна не терпит отлагательства и должна быть решена в первую очередь и быстро. Это практика финансирования радикальных образований со стороны силовых структур: МВД и СБУ

Главный вред , который Порошенко нанес стране, заключался не в том , что он возглавлял коррупцию и по этой причине не мог и не хотел проводить демократические реформы и был бездарным Верховным , а в том , что он поощрял практику использования радикальных образований для подавления оппозиции себе и запугивания общества. Это было подло и омерзительно. Именно это и явилось главной причиной его провала на выборах, если кто не понял.

Поэтому первой задачей Зеленского должно быть немедленное проведение расследования практики финансирования радикальных формирований со стороны силовых структур и отдачи под суд виновных. Подобная практика со стороны силовиков - это тяжкое преступление против общества. То , что все радикальные образования должны быть объявлены вне закона, сайт Миротворец должен быть закрыт - это , на мой взгляд, те шаги, которые Зеленский просто обязан принять в первые недели своего президентства, если он захочет вызвать к себе доверие со стороны общества.

Хватит ли у Зеленского воли на это? Не знаю. Не уверен. Но для меня это будет лакмусовой бумажкой".