В четверг, 9 мая, в Киеве из-за мероприятий в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне ограничат движение транспорта возле Парка Вечной Славы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 05:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта. В частности, движение перекроют на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной), пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), пер. Бутишив, ул. М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

Напомним, в полиции назвали число украинцев, которые примут участие в праздновании Дня Победы.

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