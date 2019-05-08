В среду, 8 мая, Национальный банк Украины установил курс гривны по отношению к основным валютам. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 15 копеек. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Таким образом, доллар 8 мая стоит 26,34 грн за единицу американской валюты. За 1 евро НБУ просит 29,46 грн, что на 21 копейку дешевле, чем в предыдущий рабочий день.

Официальный курс основных валют на 8 мая, установленный Нацбанком Украины:

1 доллар США - 26,34002000 (-0,15590000);

1 евро - 29,46131200 (-0,21146900);

1 рубль - 0,40389000 (-0,00165000).

Напомним, после длинных выходных курс доллара в Украине опустили на самое дно.

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