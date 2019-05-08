Олигарх Игорь Коломойский, который намерен вернуться в Украину после инаугурации Владимира Зеленского, полагает, что самым успешным и профессиональным министром за последние пять лет является глава МВД Арсен Аваков.

Об этом он заявил в интервью "Bihus.info", опубликованном на YouTube.

"Я считаю, что это самый успешный профессиональный министр за все последние 5 лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И сделавший реформу, кое-как работающую", - сказал Игорь Коломойский.

Арсена Авакова он назвал "единственным достойным министром в нынешнем Кабмине", именно глава МВД, по мнению олигарха, должен остаться прежним и при новой власти.

"Он какой-то стабилизирующий фактор. Все что не происходило в стране, он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение... И Турчинов такой же", - сказал Коломойский.

Видео: YouTube/ BIHUS info

Напомним, "Страна" писала о том, что говорит Коломойский перед возвращением в Украину.

Также мы писали, что Коломойский уверяет, что не давал Тимошенко денег на выборы, хотя она и просила.