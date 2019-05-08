В России произошла еще одна жуткая трагедия. На Алтае группа туристов попала под лавину в результате чего погибло семь человек. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах.

"Лавина сошла рядом с Южно-Чуйским хребтом. В тот момент на склоне находилась группа новосибирских туристов. Семеро из них выбраться из-под лавины не смогли и погибли на месте", - сказал источник.

Позднее в Главном управлении МЧС по Республике Алтай сообщили, что это была группа из девяти туристов. Лавина сошла еще 6 мая около 11:00 (07:00 по Киеву). Двое выживших туристов из Новосибирской области рассказали о гибели своих товарищей. Туристы были зарегистрированы в МЧС. Такая задержка с сообщением о гибели людей связана с тем, что в районе схода снега нет сотовой связи.

Группа спасателей вылетит на поиски погибших 8 мая ориентировочно в 14:00 по местному времени (около 10:00 по Киеву).

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кош-Агачского района сообщили, что выжили две девушки. Они находятся в полиции и дают объяснения. Пока нет информации об их состоянии.

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