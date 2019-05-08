В среду, 8 мая, в большей части Украины вероятные весенние дожди с грозами, но в западных регионах будет сухо, но значительно прохладнее, чем на остальной территории страны. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте "Укргидрометцентра".

Так, во всех западных областях в День памяти и примирения, 8 мая, будет светить солнце. Температура днем +12...+15 градусов, ночью +2...+5 градусов. В Киеве также будет сухо, ночью столбики термометров поднимутся до +9 градусов, днем - до +14 градусов. А вот в центральных областях будет на несколько градусов теплее, хоть и дождливо.

На востоке ожидаются теплые майские грозы. Днем тут +20...+23 градуса, ночью +10...+13. Даже в южных регионах будет прохладнее: днем до +19, ночью до +11 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик предупредила о наступлении циклона, который несет в Украину мокрый снег и холода.

Также мы писали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.