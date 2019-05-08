Депутатами, которые приняли на поруки ветерана Владимира Регеше, ранившего журналиста "Нового времени" Владимира Рунца оказались Оксана Корчинская (Радикальная партия), Сергей Высоцкий, Андрей Левус ("Народный Фронт"), Егор Соболев ("Самопомощь"), Андрей Антонищак (БПП).

Об этом пишет "Радио Свобода".

Прокуратура просила арестовать Регеше (позывной "Санта"), однако Оболонский суд Киева отпустил его на поруки.

Вот как описывает судебный процесс журналист Игорь Бурдыга.

"История с ветераном Владимиром Регешей, который давеча у всех на виду подстрелил журналиста Current Time Владимира Рунца - великолепный пример, до чего докатилась наша правовая система, а заодно и журналистика

сегодня Оболонский суд Киева выбирал Регеше меру пресечения. Поддержать ветерана, который на глазах у кучи людей подстрелил журналиста и скрылся с места преступления, пришли вполне себе рукопожатные для многих коллег депутаты: Оксана Корчинская, Егор Соболев, Сергей Высоцкий и фашня из С14.

Один из лидеров последних, Сергей Мазур, с которого самого сняли подозрение в цыганском погроме только из-за криво оформленного документа, пишет: мол, не важно виноват стрелявший или нет (?!), но сидеть он не должен. И Регеша выходит на поруки депутатов.

Но еще веселее пишут коллеги из ЗеБабеля: оказывается, во время открытого судебного заседания адвокаты попросили журналистов выйти из зала суда, потому что дело о стрельбе в публичном месте оказывается личное. И журналисты вышли. Штош...".

Напомним, инцидент случился 5 мая в баре "Портер паб" на улице Героев Днепра, 34 в Оболонском районе Киева. Стрелок выстрелил в журналиста и скрылся на черном Mercedes с военными номерами.

В 21:34 в столице был введен оперативный план "Сирена". Вскоре стрелок самостоятельно сдался полиции, придя в Оболонский райотдел.

Ранее сообщалось, что прокуратура объявила о подозрении стрелку, ранившему журналиста в Киеве.

Также мы писали, что в журналиста Радио Свобода в Киеве стрелял ветеран АТО из-за долга бывшей девушке.