В США очередная школьная трагедия. В пригороде Денвера (штат Колорадо) двое учеников школы STEM открыли стрельбу по однокашникам. В итоге один ученик погиб, восемь человек ранены.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Association Press.

Шериф округа Дуглас (пригорода города Денвера) Тони Спарлок, где расположена школа, сообщил, что злоумышленники вошли на территорию школы и начали беспорядочную стрельбу по ученикам в двух классных комнатах.

"Когда офицеры полиции прибыли в школу, выстрелы еще были слышны", - сообщил журналистам помощник шерифа. По его словам, "быстрая реакция полицейских, которые прибыли в школу, позволила спасти жизни" других учеников.

Имена погибшего и пострадавших пока не разглашаются. Устроившие стрельбу задержаны, мотивы, побудившие их пойти на преступление, устанавливаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в США устроили стрельбу в синагоге, погибла женщина и трое ранены.

Также мы рассказывали, что в Сиэтле стрелок открыл огонь по автобусам, двое убитых.