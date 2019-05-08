Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского не обращалась к властям аннексированного Крыма по поводу переоформления квартиры в Ливадии по российским законам.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе т. н. "Госкомитета Крыма по государственной регистрации и кадастру".

"Судя по ее декларации, да, она владеет (квартирой в Крыму), скорее всего, это еще ранее возникшее право, но в российском правовом поле перерегистрация не производилась", - сказали в "Госкомрегистре".

Там рассказали также, что "все права собственности, возникшие, когда Крым находился в составе Украины, признаются действительными в рамках законодательства РФ", поэтому перерегистрировать собственность в рамках российского правового поля необходимости нет.

"Эти права признаны бессрочно. То есть Зеленскому, вернее его супруге, эти права перерегистрировать не надо", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что советник Путина заявил, что Зеленский хочет заселить Донбасс евреями вместо русских.

Также мы рассказывали, что чета Зеленских заявила, что сможет воспользоваться своей недвижимостью, только после того как Крым станет вновь украинским.