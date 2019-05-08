Печальная новость для многомиллионной армии поклонников бокса. Первый бой абсолютного чемпиона мира Александра Усика в супертяжелом дивизионе откладывается на неопределенный срок. Украинский боксер получил травму на тренировке и пока неясно сколько времени уйдет на восстановление.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил менеджер нашего чемпиона Эгис Климас.

"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая. Скоро будет объявлена новая дата его дебюта в супертяжелом весе", - написал Эгис Климас.

Фото: twitter.com/KlimasBoxing

Напомним, что Александр Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в бою против Карлоса Такама.

Промоутер Эдди Хирн уже в курсе этой ситуации, но надеется что бой все-таки состоится.

Ранее "Страна" сообщала, что Усик показал видео, как тренируется на песке перед первым поединком в супертяжелом весе.