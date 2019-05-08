Олигарх Игорь Коломойский, который намерен вернуться в Украину после инаугурации Владимира Зеленского заявил, что хоть Юлия Тимошенко и обращалась к нему лично с просьбой о поддержке на президентских выборах, но он отказал лидеру "Батькивщины".

Об этом Игорь Коломойский рассказал в эфире программы Bihus.Info.

Видео: BIHUS info

"Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем", - сказал Коломойский.

По его словам, он также не оказывал финансовую помощь Тимошенко через третьих лиц. "Вот я решил бы через кого-го давать свои деньги. Я буду всегда заложником у этих людей", - отметил бизнесмен.

Игорь Коломойский также рассказал, что Тимошенко не испытывала дефицита в спонсорах.

"У Тимошенко очередь стояла, чтобы только дать ей деньги", - заявил олигарх.

Коломойский добавил, что Тимошенко не звонила ему после выборов. "Наверное, была расстроена результатом", - предположил он.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что советник Путина заявил, что Зеленский хочет заселить Донбасс евреями вместо русских.