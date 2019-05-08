Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий заявил, что Украина имеет полное право установить ядерные мины на границе с Россией, чтобы сдержать полномасштабную агрессию.

Об этом он рассказал в эфире ObozTV.

Игорь Козий уверен, что даже при условии того, что Украина формально не вышла из "Будапештского меморандума", ничто не запрещает нашей стране разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки.

Кроме того, по его словам, одним из средств сдерживания российской агрессии и предотвращения полномасштабного вторжения могут стать ядерно-минные заграждения, которые использовались во время "холодной войны" в Германии, для сдерживания возможного наступления СССР.

По его мнению, все эти работы должны проходить в режиме полной секретности и держать противника в полной неизвестности так, как это делает Израиль со своей ядерной программой.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что советник Путина заявил, что Зеленский хочет "зачистить" Донбасс от русских и заселить его евреями.

Также мы рассказывали, что глава МИД Климкин заявил, что даты встреч в "нормандском формате" пока не определены.