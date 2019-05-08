Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может продержаться на своем посту до осени этого года. Об этом передает The Times со ссылкой на собственные источники.

Информаторы газеты заявили, что с 29 сентября по 2 октября пройдет очередной съезд Консервативной партии Великобритании, на котором может быть выбран новый премьер-министр страны.

Источники также добавили, что работа над новым графиком по выходу Британии из состава Европейского союза говорит о том, что отставка Терезы Мэй в самоее ближайшее будущее откладывается, несмотря на то, что ранее премьер-министр обещала покинуть свой пост после осуществления Brexit.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что петиция об отмене Brexit набрала рекордное число голосов, но правительство Мэй не будет ее выполнять.

Также мы рассказывали, что депутаты Европарламента проголосовали за безвиз для британцев после Brexit.