В России вспыхнул неприятный скандал, который вызвали слова Сергея Глазьева, советника Владимира Путина о том, что новые украинские власти во главе с избранным президентом Владимиром Зеленским могут заселить "зачищенный" от русского населения Донбасс евреями.

В Кремле поспешили тут же отмежеваться от этой позиции.

"Владимир Путин не имеет отношения к этому, это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Свою точку зрения Глазьев выразил ранее в своем персональном блоге в газете "Завтра".

"Возможно, ставка на Зеленского, сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной - так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", - написал Глазьев.

Песков подчеркнул, что в Кремле "эта тема никак не обсуждается". "Все-таки блог - это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. Но в любом случае это, скажем так, скорее личная точка зрения, это никоим образом не обсуждается", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский рассказал о компромате на Зеленского.