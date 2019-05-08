Бывший глава УПЦ КП Филарет провел встречу с радикальными националистами из С14, во время которой наградил некоторых ее членов медалями "За жертвенность и любовь к Украине". В числе награжденных был и глава радикалов Евгений Карась. Об этом на своей странице в Facebook сообщила блогер Мирослава Бердник.

"Почетный патриарх" Филарет встречался с ультраправыми не-нацистами из "С14" и наградил медалями "За жертвенность и любовь к Украине" ряд членов этой организации, в том числе ее главу – Евгения Карася. Того самого Карася, который вместе со своей группировкой кошмарит монастыри УПЦ. Чего стоит один лишь случай, когда "активисты" из "С14" блокировали въезд в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, жгли там файеры, и угрожали священнослужителям УПЦ или устроили погром в Голосеевской пустыни", - написала она.

Скриншот: Facebook/Miroslava Berdnik

"Война – это зло, которое несет страдания и смерть. Но она обнаружила лучшие черты нашего народа. Вот и вы, воевали? Воевали! Могли погибнуть? Могли! Как и ваши товарищи и друзья. Воины, которые защищают свою Родину, воплощают главную заповедь Божию о любви", — сказал Филарет на встрече с националистами.

Фото: Facebook/Miroslava Berdnik

Ранее сообщалось, что Филарет наградил "Нарика" редким орденом святого Михаила.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием и Филаретом.