Британский "Ливерпуль" обыграл испанскую "Барселону" в ответном полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:0, тем самым попав в финал футбольного турнира.

После поражения на прошлой неделе в Барселоне со счетом 0:3 ливерпульцы во вторник уже на своем поле смогли разгромить каталонцев с необходимым для них счетом.

В самом начале матча, на седьмой минуте, счет был открыт бельгийским нападающим Дивоком Ориги. Затем во втором тайме в течение двух минут Джорджиньо Вейналдум отметился дублем и сравнял счет по сумме двух матчей.

На 79-й минуте Ориги снова забил гол после того, как защита "Барселоны" совершила ошибку во время подачи углового. Именно этот точный удар позволил ливерпульцам оказаться в финале Лиги чемпионов.

Отметим, что этот матч "Ливерпуль" играл без двух своих лидеров – нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

Ранее сообщалось, что университет Ливерпуля признал "Манчестер Сити" самым ценным клубом чемпионата Англии.

Также мы рассказывали, как "Барса" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.