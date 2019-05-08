Вечером, 7 мая, коло 21:20 в помещении отеля "Хуторок у Зины" в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области народный депутат Александр Урбанский был ранен выстрелом в ногу. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

По нашим данным, в Овидиопольское ОП поступило сообщение о том, что во время конфликта в гостинице "Хуторок у Зины" в селе Санжейка был слышен выстрел. Выяснилось, что директор гостиницы Владимир Зинченко выстрелил из травматического оружия в правую ногу народному депутату Украины Александру Урбанскому. В данным момент силовики проводят проверку и ищут орудие преступления.

Как сообщает источник "Страны", Зинченко, который выстрелил в нардепа, находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом оскорбил жену Урбанского, после чего выстрелил два раза. Сам депутат был трезв.

Стоит отметить, что Санжейка - это курортное село под Одессой. Там у семейства Урбанских находится дача.

Ранее сообщалось, что мужчина под Киевом выстрелил прохожей в голову из-за ссоры с девушкой.

Также мы писали, что одессит выстрелил в мужчину в баре из-за грубого тона.