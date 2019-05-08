Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что на избранного президента Украины Владимира Зеленского нет компрометирующих его записей или документов. Об этом он рассказал в интервью журналистам Bihus.info.

"На него не может быть компромата. Он из другой оперы. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата", - сказал Коломойский.

Однако, на вопрос журналиста, есть ли вообще какие-то интересные записи с Зеленским, олигарх ответил: "Не знаю. Может быть, надо у Левочкина спросить".

Видео: YouTube/BIHUS info

Ранее сообщалось, что друг детства Зеленского пытался дать пресс-конференцию с компроматом на "Зе", но не смог.

Также мы писали, что Гладковский-младший обвинил Коломойского в сливе компромата по коррупции в оборонке.