Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук застрял на бездорожье в Чигиринском районе Черкасской области. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Черкасская область славится своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и дождями это может стать проблемой для водителей, непривычных к грунтовым дорогам (то есть для меня). Спасибо Руслану из деревни Буда, который вытолкнул и вывел нас из нашей колеи. Все хорошо, что хорошо заканчивается", - порадовался он.

Скриншот: Twitter/Roman Waschuk

Также посол решил дополнить свой рассказ, фотографиями автобусной остановки с характерной надписью:

В качестве дополнения к рассказу о своем приключении, посол также опубликовал фото автобусной остановки с характерной надписью: "Философский и практический вопрос, который особо остро стоит в Черкасской области: "Где дорога?"

Скриншот: Twitter/Roman Waschuk

Ващук, скорее всего, не знает, что этот "философский и практический вопрос", который он заснял, является частью флешмоба"#ГройсманГдеДороги".

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины могут появится косые зебры .

Также мы писали, что в Киеве дорога возле Рады превратилась в озеро и образовался затор.