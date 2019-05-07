Действующий президент Украины Петр Порошенко издал указ от 7 мая 2019 году, по которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства". Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно указу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, согласно статье 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Ранее сообщалось, что Порошенко назначил бывшего "инквизитора СМИ" Артеменко на новую должность.

Также мы писали, что Порошенко утвердил решение СНБО о дополнительных санкциях против России.