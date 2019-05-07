Аэропорт Шереметьево опубликовал полную поминутную хронологию событий катастрофы "суперджета" на основе переговоров экипажа с диспетчерскими службами воздушной гавани и данных аварийных служб. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Как утверждают в администрации, КВС решил вернуться из-за потери связи и автоматического управления бортом, а первые пожарные расчеты, которые приписаны к Шереметьево, были на месте уже через минуту, опередив государственные нормативные требования.

Итак, по версии аэропорта, произошло следующее:

18:02. "Аэрофлотовский" рейс SU1492 вылетел по маршруту Москва — Мурманск.

18:12. КВС доложил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи. (Параллельно в сети появилась расшифровка переговоров экипажа и диспетчеров. Слова командира подают так: "Просим возврат. Потеря радиосвязи, и самолет горит в молнии". — Прим. ред.).

18:13. КВС повторно доложил диспетчеру о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС.

18:14. Руководитель полетов ОрВД сообщил сменному начальнику аэропорта Шереметьево о возврате рейса SU1492. По докладу КВС, заход и посадка происходят в штатном режиме.

К слову, до посадки ситуация действительно была штатной. Однако, исходя из расшифровки переговоров, экипаж сообщил, что к ней не готов и сделает еще один круг перед попыткой приземлиться.

18:30. Жесткая посадка ВС. Происходит возгорание, лайнер вспыхивает, как спичка.

18:31. Руководителем полетов объявлена тревога. (В расшифровке переговоров отражена команда: "Аварийные службы на полосы". — Прим. ред.).

18:31. Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолёта силами экипажа. Ранее сообщалось, что выживших удалось вывести из горящего лайнера за 55 секунд, опережая нормативы.

18:32. Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево, начало тушения.

18:32. Прибытие второго пожарного расчета АСК Шереметьево.

18.33. Прибытие дополнительных четырех расчетов АСК.

18:35. Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.

18:48. Пожар полностью потушен.

Напомним, что в результате пожара на борту лайнера погиб 41 человек. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.

Также сообщалось, что основной причиной трагедии с самолетом Superjet 100 в Шереметьево назвали удар молнии.