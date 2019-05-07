Печерский райсуд назначил экспертизу аудиофайлов, на которых человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году. Об этом сообщается в постановлении суда от 8 апреля 2019 года, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, пишет Интерфакс-Украина.

Экспертизу должны провести эксперты Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.

В мотивировочной части постановления указано, что прокурор Генеральной прокуратуры Украины обратился к судье с ходатайством о проведении экспертизы в уголовном производстве № 42019000000000566 от 14 марта 2019 года, начатому по обращению народного депутата о превышении служебных полномочий работниками НАБУ, к которому была добавлена копия судебного решения и флэш-накопитель.

"Из содержания данного обращения установлено, что согласно аудиофайлу зафиксирован разговор лица по голосу похожего на голос директора НАБУ, из которого усматривается, что последний использовал служебное положение вопреки интересам службы с целью вмешательства в избирательный процесс по избранию президента Соединенных Штатов Америки и поддержки одного из кандидатов и снижения рейтинга другого кандидата на пост президента США путем разглашения данных предварительного расследования по уголовным производствам, связанным с ведомостями, которые содержатся в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов", - сказано в мотивировочной части постановления.

"Там как раз Хиллари чего проиграла, а я когда черную бухгалтерию расследовал, мы же обнародовали данные Манафорта, которого посадили… Манафорт, это же был руководитель высшего штаба Трампа", - говорит на записи человек с голосом директора НАБУ.

По информации из постановления суда, в ходе проведения обыска 27 марта 2019 года в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны" (Ровенская область) была выявлена карта с аудиофайлами, которые вероятно содержат записи разговоров с участием лица, голос которого похож на голос директора НАБУ с содержанием, что может свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

В связи с этим у органа досудебного расследования возникла необходимость выяснить технические условия и технологию получения звукозаписей по месту зафиксированных разговоров с участием Сытника, а также идентифицировать его по физическим данным голоса. Ввиду этого Печерский райсуд постановил ходатайство прокурора Генпрокуратуры удовлетворить и назначить комплексную компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов.

15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Артемом Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

Напомним, что сегодня Сытника вызвали на допрос по вмешательству в американские выборы.

Также читайте о том, что ГБР начало расследование возможного вмешательства главы НАБУ Сытника в американские выборы в 2016 году.