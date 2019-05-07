Сегодня, 7 мая, Оболонский суд Киева выбирал меру пресечения ветерану военных действий на Донбассе Владимиру Регеше, который ранил в ногу в одном из баров Киева журналиста Владимира Рунца вечером, 5 мая. Его отпустили на поруки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Игорь Бурдыга.

Бурдыга отметил, что поддержать в суде подстрелившего журналиста ветерана АТО пришли ультраправые и народные депутаты. Журналист также обратил внимание на то, что один из лидеров С14 Сергей Мазур заявил: "неважно, виноват стрелявший или нет, но сидеть он не должен".

Также о том, что во время открытого судебного заседания адвокаты попросили журналистов выйти из зала суда, потому что дело о стрельбе в публичном месте оказывалось личным.

"История с ветераном Владимиром Регешей, который давеча у всех на виду подстрелил журналиста Current Time Владимира Рунца - великолепный пример, до чего докатилась наша правовая система, а заодно и журналистика

сегодня Оболонский суд Киева выбирал Регеше меру пресечения. Поддержать ветерана, который на глазах у кучи людей подстрелил журналиста и скрылся с места преступления, пришли вполне себе рукопожатные для многих коллег депутаты: Оксана Корчинская, Егор Соболев, Сергей Высоцкий и фашня из С14.

Один из лидеров последних, Сергей Мазур, с которого самого сняли подозрение в цыганском погроме только из-за криво оформленного документа, пишет: мол, не важно виноват стрелявший или нет (?!), но сидеть он не должен. И Регеша выходит на поруки депутатов.

Но еще веселее пишут коллеги из ЗеБабеля: оказывается, во время открытого судебного заседания адвокаты попросили журналистов выйти из зала суда, потому что дело о стрельбе в публичном месте оказывается личное. И журналисты вышли. Штош..."

Скриншот: Facebook/Igor Burdyga

Напомним, инцидент случился 5 мая в баре "Портер паб" на улице Героев Днепра, 34 в Оболонском районе Киева. Стрелок выстрелил в журналиста и скрылся на черном Mercedes с военными номерами. В 21:34 в столице был введен оперативный план "Сирена". Вскоре стрелок самостоятельно сдался полиции, придя в Оболонский райотдел.

Ранее сообщалось, что прокуратура объявила о подозрении стрелку, ранившему журналиста в Киеве.