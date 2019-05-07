В этом году МВФ не будет предоставлять Украине майского транша, который ожидался по программе stand-by. Об этом сообщили в исследовании развивающихся рынков Европы американского банковского холдинга JP Morgan, передает UBR.ua.

Отмечается, что основная причина отказа в том, что украинские политики слишком сфокусированы на популизме.

"В этом году выплат от МВФ (Украине – прим.ред.) мы не ожидаем в основном из-за популистского подхода, невыполненных условий программы и решения правительства "либерализировать" цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению", – пишут в своем исследовании аналитики JP Morgan.

В то, что Украина получит транш не верят и в швейцарской глобальной финансовой компании UBS. Однако, по мнению их аналитиков, проблема больше заключается в законодательной и коррупционной составляющей. Дело в том, что визит миссии МВФ в Украину запланирован на май-июнь, а парламент так и не принял изменений в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Если же Украина не продемонстрирует прогресс в этом вопросе то, по мнению UBS, выделение транша может быть отложено.

Стоит отметить, что действующая сейчас программа по сотрудничеству между МВФ и Украиной рассчитана на 14 месяцев и заканчивается в феврале 2020 года. Она предусматривает выделение Украине трех траншей, первый из которых Киев получил в декабре 2018 года. Остальные два должны прийти в мае и ноябре этого года.

Ранее сообщалось, что ЕС заблокировал полумиллиардный транш Украине. Пришлось занимать под высокий процент на бирже.

Также мы писали, что в Минфине сообщили, что ещё должна сделать Украина для получения нового транша ЕС.