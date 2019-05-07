Внефракционный нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что при новом президенте она могла бы возглавить военное ведомство или МИД. Об этом она сказала в эфире телеканала 112 Украина.

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - сказала она.

Отвечая на вопрос, общалась ли она с новоизбранным президентом, Савченко сказала: "У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась".



Напомним, в марте 2018 года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.

Напомним, что прокуратура снова захотела арестовать Савченко и Рубана.

Также мы писали о том, как прошел первый день Савченко в Раде.