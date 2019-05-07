Во Всемирном боксерском совете (WBC) официально назначили переговоры о поединке между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 KO), передает Трибуна.

Отмечается, что дата и место поединка Олимпийских чемпионов за вакантный титул пока не сообщается.

Майки Гарсия, которому принадлежал этот пояс, получил статус почетного чемпиона WBC и оставляет за собой право бороться за титул в легком весе.

Кроме того, будет организован мини-турнир, где определится обязательный претендент на титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC.

В первом бое Заур Абдуллаев будет сражаться с Девином Хэйни, а Теофимо Лопес – с Хавьером Фортуной. Победители этих поединков в очной встрече и определят обязательного претендента.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн хочет выпустить на Ломаченко еще одного своего боксера, но с денежным условием.

Также мы писали, что появилось видео нокаута Ломаченко, снятое на камеру в бабочке рефери.