Порошенко уволил главу Нацгвардии
Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.
Об этом говорится в Указе №197 от 7 мая, подписанном президентом, сообщает сайт главы государства.
Также сообщается, что Порошенко подписал другой указ, по которому исполняющим обязанности командующего Нацгвардией назначается Николай Балан.
На сайте президента напомнили, что согласно статье 7 Закона "О Национальной гвардии Украины", командующий НГУ назначается и увольняется на должность президентом Украины по представлению министра внутренних дел.
Ранее сообщалось, что Порошенко отправил в отставку начальника Службы безопасности президента Украины.
Также мы писали, что Петр Порошенко уволил посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.