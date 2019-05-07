Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.

Об этом говорится в Указе №197 от 7 мая, подписанном президентом, сообщает сайт главы государства.

Также сообщается, что Порошенко подписал другой указ, по которому исполняющим обязанности командующего Нацгвардией назначается Николай Балан.

На сайте президента напомнили, что согласно статье 7 Закона "О Национальной гвардии Украины", командующий НГУ назначается и увольняется на должность президентом Украины по представлению министра внутренних дел.

Ранее сообщалось, что Порошенко отправил в отставку начальника Службы безопасности президента Украины.

Также мы писали, что Петр Порошенко уволил посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.