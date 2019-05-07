"Смотри! Ой, @@@..!" Появилась полная расшифровка переговоров экипажа SSJ-100 и экстренных служб в Шереметьево
Появилась полная расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами и экстренных служб. Ее опубликовал телеканал РЕН-ТВ. Согласно расшифровкам, пилот воздушного судна запросил посадку, использовав сигнал "Pan-Pan". По данным телеканала, данный термин означает, что воздушное судно и пассажиры подвержены конкретной угрозе, но нет угрозы жизни и самому самолету, немедленная помощь не требуется.
"Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", - сказал командир воздушного судна (КВС) Денис Евдокимов. Во время посадки экипаж сделал еще один круг перед попыткой приземлиться. В остальном, согласно расшифровке, посадка проходила штатно, за исключением потери связи.
Согласно переговорам сотрудников экстренных служб (какие именно ведомства они представляют, их должности и имена не приводятся), на место была отправлена всего одна пожарная машина. "Пожарная машина, разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту", - говорит один из сотрудников.
Через несколько фраз специалист, направляющийся к месту трагедии, сообщает, что видит "сильный дым черный и языки пламени" и просит вызвать "дополнительные силы гарнизона и скорую помощь". Согласно переговорам, информация о погибших была известна сразу, о чем официально не сообщалось несколько часов.
Переговоры с диспетчерами:
КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?
КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Говорите.
КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии.
Диспетчер: Аэрофлот 1492. ИЮ Снижайтесь. Эшелон 80
КВС: Снижаюсь 80 Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 2319 влево курс 060
КВС: Алло 1492 курс 057 снижаемся 80
Диспетчер: Аэрофлот 1492 подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.
КВС: Снижаемся и сохраняем эшелон 80. Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?
Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 70
КВС: Аэрофлот 1492. Москва подход
КВС: Аэрофлот 1492 70 снижаемся.
КВС: Аэрофлот 20345 на текущем курсе.
Диспетчер: Разрешаю.
Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.
КВС: Снижаемся 60 Шереметьево круг. Аэрофлот 1492
КВС: Шереметьево круг. Аэрофлот 1492
КВС: Аэрофлот 1492. Эшелон 60
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Справа курс 140 снижайтесь. 900 метров до линии КФС. 989204 влево в работе.
КВС: 900 справа 140 КФС 989204 Алло. Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?
КВС: Справа 160. Нет, пока всё нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?
КВС: Связь и потеря автоматического управления самолётом.
Диспетчер: Вас понял.
КВС: Аэрофлот 1492. Справа курс 180. Снижение через 600 метров.
Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.
Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходите к точке eko 39
КВС: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо
КВС: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно Вас было
КВС: Подскажем, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170
КВС: вправо 170, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?
КВС: Да
Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца Азимут 63, удаление 26.
КВС: приняли, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20
КВС: Возьму
Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ИЛС (ILS)?
КВС: Заход по ИЛС, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Вас понял, заход ILS 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца
КВС: Понял
Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5
КВС: Аэрофлот 1492, необходима помощь
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая
КВС: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая
КВС: продолжаем заход 24 левая, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю
Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП24 левая, посадку разрешаю
КВС: Вас принял, ВП24 левая
Диспетчер: Аварийные службы на полосы
Переговоры аварийных служб Шереметьево:
- Полминуты... Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.
- Ответьте на аварийной частоте, Аэрофлот 1492!
- Аэрофлот 1492! Слышу вас, готов к посадке.
- Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.
- После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно.
- Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…
- Смотри! Ой, ***……
- Пожарная машина разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту
- Выезжаю
- Пожарная машина вышка, не понял, повтори
- Перекройте подъезд к самолету, чтобы без запроса пожарные автомобили шли
- Разрешаю с шестого без запроса, пересечение 24 с
- Авария самолет горит на ВПП на взлете
- Правильно, подтверждаю
- Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь
- Приняли, вызываем
- Доложите обстановку, что случилось?
- Мы на месте
- Cилы прибыли, работают 3-ий стрела и 10-ый стрела, и с первого старта подано
- Прибыли к месту, поданы лафетные стволы
- Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям
- По людям 73 пассажира
- Они на месте, нет?
- Ответьте
- В двух словах, что там, на месте события?
- Вам дополнительные расчеты нужны из города?
- Не понял, нужны доп. расчеты из города?
- Врачи пошли помогать
- Все расчеты, у нас на аэродроме движение остановлено, так что прибой к сбору по кратчайшему маршруту
- Все силы вызваны
- Понял
- Вы скажите, там с экипажем есть какая-то связь, визуально они есть?
- На месте спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров
- Экипаж на улице стоит
- Еще раз. Из экипажа есть кто-нибудь с вами на месте события?
- Два человека, бортпроводники
- Информацию у бортпроводников уточните, там эвакуировали всех пассажиров?
- Сейчас, одну секунду
- Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?
- Сейчас попытаемся
- А экипаж, командир, второй пилот?
- Экипаж, командир, второй пилот есть?
- Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю
— Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались
- По телеграмме на борту — 73 пассажира
- Покажите там списки, пострадавших, не пострадавших, составляйте там, всего на борту было 73 пассажира и экипаж 2 + 3
- 76 пассажиров, экипаж 3+2
- По информации от Аэрофлота на борту 76 пассажиров, 76, экипаж 3+2
- Ну, смотрите, вы составляйте списки пострадавших — не пострадавших, чтобы нам понимать… пожар потушен? Списки составляйте точно
- Уточненная информация. 73 пассажира на борту, 73, экипаж 3+2
- Один погибший
- Бригада медицины центра катастроф прибыла
- Просто на первый взгляд дайте информацию по пострадавшим по не пострадавших?
- Пострадавшие есть, вы их наблюдаете?
- А сколько вышло, вы их по головам пересчитайте
- У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать…они все разбежались куда-то
- …визуально, огня не наблюдаю
- Что по пассажирам, дайте информацию
- Так, еще раз, по пассажирам информация, часть убежала в зону терминала D, пострадавших вы не наблюдаете, внутрь самолета вы пока зайти не можете?
- … самолета мы пока……
- Насколько сильно пострадали?
- Ясно, вы скажите, касательно экипажа, там 3+2 экипаж. Все выжили?
- ….я тоже видел, а остальных……
- Я записала 7 пассажиров, которые совершенно не пострадали, они у меня в машине, но у нас еще пассажиры по перрону …неизвестно где..
- Из города пожарная прибыла, не нужна она?
- Информация по экипажу…..находятся ….
- …пострадали!?!
- Я не понимаю, скажите да или нет
- Еще вопрос там, пожарный расчет приехал из города, нужен он или нет?
- Пожарный расчет приехал из города не нужны они? на 8 КПП
- Нет, они не нужны
- Прибой, вы дадите мне команду на поиск других пассажиров, мне ехать или здесь оставаться?
- А когда, вы примерно мне не скажете, мне большую машину или маленькую брать? Не расслышала, большую ли маленькую брать?
- Пассажиры возле самолета есть еще?
- Пассажиров нет
- Нужно как-то воду организовать для пассажиров на место события, давайте как-то пооперативнее
- Сколько пострадавших наблюдаете?
- Трое пострадавших
- Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом
- Ясно
- Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой
- На правой можно проезжать
- На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?
- Все оцеплено
— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой
- Где будут пострадавшие, потому что в эту зону нужно выделить фельдшера
- Мы не пострадавших куда повезем, ваши предложения какие?
- Свяжитесь с терминалом B
- У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?
- Я готова по не пострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема
- В передвижной пункт передайте
- По вотсап скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.
- Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?
Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали
- Я по вотсапу вам скинула список
- Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для непострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей
Напомним, авиакатастрофа произошла 5 мая вечером. В аэропорту Шереметьево экстренную посадку совершил SSJ-100 "Аэрофлота". В результате катастрофы погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа). Всего на борту лайнера находилось 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа. СКР в день трагедии сообщал, что среди погибших есть двое детей.
Также мы писали о том, что следователи пришли к выводу об ошибках экипажа.