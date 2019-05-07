Появилась полная расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами и экстренных служб. Ее опубликовал телеканал РЕН-ТВ. Согласно расшифровкам, пилот воздушного судна запросил посадку, использовав сигнал "Pan-Pan". По данным телеканала, данный термин означает, что воздушное судно и пассажиры подвержены конкретной угрозе, но нет угрозы жизни и самому самолету, немедленная помощь не требуется.

"Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", - сказал командир воздушного судна (КВС) Денис Евдокимов. Во время посадки экипаж сделал еще один круг перед попыткой приземлиться. В остальном, согласно расшифровке, посадка проходила штатно, за исключением потери связи.

Согласно переговорам сотрудников экстренных служб (какие именно ведомства они представляют, их должности и имена не приводятся), на место была отправлена всего одна пожарная машина. "Пожарная машина, разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту", - говорит один из сотрудников.

Через несколько фраз специалист, направляющийся к месту трагедии, сообщает, что видит "сильный дым черный и языки пламени" и просит вызвать "дополнительные силы гарнизона и скорую помощь". Согласно переговорам, информация о погибших была известна сразу, о чем официально не сообщалось несколько часов.

Переговоры с диспетчерами:

КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?

КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Говорите.

КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. ИЮ Снижайтесь. Эшелон 80

КВС: Снижаюсь 80 Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 2319 влево курс 060

КВС: Алло 1492 курс 057 снижаемся 80

Диспетчер: Аэрофлот 1492 подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.

КВС: Снижаемся и сохраняем эшелон 80. Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?

Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 70

КВС: Аэрофлот 1492. Москва подход

КВС: Аэрофлот 1492 70 снижаемся.

КВС: Аэрофлот 20345 на текущем курсе.

Диспетчер: Разрешаю.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.

КВС: Снижаемся 60 Шереметьево круг. Аэрофлот 1492

КВС: Шереметьево круг. Аэрофлот 1492

КВС: Аэрофлот 1492. Эшелон 60

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Справа курс 140 снижайтесь. 900 метров до линии КФС. 989204 влево в работе.

КВС: 900 справа 140 КФС 989204 Алло. Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?

КВС: Справа 160. Нет, пока всё нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

КВС: Связь и потеря автоматического управления самолётом.

Диспетчер: Вас понял.

КВС: Аэрофлот 1492. Справа курс 180. Снижение через 600 метров.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.

Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходите к точке eko 39

КВС: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо

КВС: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно Вас было

КВС: Подскажем, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170

КВС: вправо 170, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?

КВС: Да

Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца Азимут 63, удаление 26.

КВС: приняли, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20

КВС: Возьму

Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ИЛС (ILS)?

КВС: Заход по ИЛС, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Вас понял, заход ILS 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца

КВС: Понял

Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5

КВС: Аэрофлот 1492, необходима помощь

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая

КВС: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая

КВС: продолжаем заход 24 левая, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП24 левая, посадку разрешаю

КВС: Вас принял, ВП24 левая

Диспетчер: Аварийные службы на полосы

Переговоры аварийных служб Шереметьево:

- Полминуты... Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.

- Ответьте на аварийной частоте, Аэрофлот 1492!

- Аэрофлот 1492! Слышу вас, готов к посадке.

- Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.

- После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно.

- Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…

- Смотри! Ой, ***……

- Пожарная машина разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту

- Выезжаю

- Пожарная машина вышка, не понял, повтори

- Перекройте подъезд к самолету, чтобы без запроса пожарные автомобили шли

- Разрешаю с шестого без запроса, пересечение 24 с

- Авария самолет горит на ВПП на взлете

- Правильно, подтверждаю

- Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь

- Приняли, вызываем

- Доложите обстановку, что случилось?

- Мы на месте

- Cилы прибыли, работают 3-ий стрела и 10-ый стрела, и с первого старта подано

- Прибыли к месту, поданы лафетные стволы

- Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям

- По людям 73 пассажира

- Они на месте, нет?

- Ответьте

- В двух словах, что там, на месте события?

- Вам дополнительные расчеты нужны из города?

- Не понял, нужны доп. расчеты из города?

- Врачи пошли помогать

- Все расчеты, у нас на аэродроме движение остановлено, так что прибой к сбору по кратчайшему маршруту

- Все силы вызваны

- Понял

- Вы скажите, там с экипажем есть какая-то связь, визуально они есть?

- На месте спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров

- Экипаж на улице стоит

- Еще раз. Из экипажа есть кто-нибудь с вами на месте события?

- Два человека, бортпроводники

- Информацию у бортпроводников уточните, там эвакуировали всех пассажиров?

- Сейчас, одну секунду

- Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?

- Сейчас попытаемся

- А экипаж, командир, второй пилот?

- Экипаж, командир, второй пилот есть?

- Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю

— Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались

- По телеграмме на борту — 73 пассажира

- Покажите там списки, пострадавших, не пострадавших, составляйте там, всего на борту было 73 пассажира и экипаж 2 + 3

- 76 пассажиров, экипаж 3+2

- По информации от Аэрофлота на борту 76 пассажиров, 76, экипаж 3+2

- Ну, смотрите, вы составляйте списки пострадавших — не пострадавших, чтобы нам понимать… пожар потушен? Списки составляйте точно

- Уточненная информация. 73 пассажира на борту, 73, экипаж 3+2

- Один погибший

- Бригада медицины центра катастроф прибыла

- Просто на первый взгляд дайте информацию по пострадавшим по не пострадавших?

- Пострадавшие есть, вы их наблюдаете?

- А сколько вышло, вы их по головам пересчитайте

- У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать…они все разбежались куда-то

- …визуально, огня не наблюдаю

- Что по пассажирам, дайте информацию

- Так, еще раз, по пассажирам информация, часть убежала в зону терминала D, пострадавших вы не наблюдаете, внутрь самолета вы пока зайти не можете?

- … самолета мы пока……

- Насколько сильно пострадали?

- Ясно, вы скажите, касательно экипажа, там 3+2 экипаж. Все выжили?

- ….я тоже видел, а остальных……

- Я записала 7 пассажиров, которые совершенно не пострадали, они у меня в машине, но у нас еще пассажиры по перрону …неизвестно где..

- Из города пожарная прибыла, не нужна она?

- Информация по экипажу…..находятся ….

- …пострадали!?!

- Я не понимаю, скажите да или нет

- Еще вопрос там, пожарный расчет приехал из города, нужен он или нет?

- Пожарный расчет приехал из города не нужны они? на 8 КПП

- Нет, они не нужны

- Прибой, вы дадите мне команду на поиск других пассажиров, мне ехать или здесь оставаться?

- А когда, вы примерно мне не скажете, мне большую машину или маленькую брать? Не расслышала, большую ли маленькую брать?

- Пассажиры возле самолета есть еще?

- Пассажиров нет

- Нужно как-то воду организовать для пассажиров на место события, давайте как-то пооперативнее

- Сколько пострадавших наблюдаете?

- Трое пострадавших

- Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом

- Ясно

- Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой

- На правой можно проезжать

- На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?

- Все оцеплено

— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой

- Где будут пострадавшие, потому что в эту зону нужно выделить фельдшера

- Мы не пострадавших куда повезем, ваши предложения какие?

- Свяжитесь с терминалом B

- У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?

- Я готова по не пострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема

- В передвижной пункт передайте

- По вотсап скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.

- Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?

Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали

- Я по вотсапу вам скинула список

- Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для непострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей

Напомним, авиакатастрофа произошла 5 мая вечером. В аэропорту Шереметьево экстренную посадку совершил SSJ-100 "Аэрофлота". В результате катастрофы погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа). Всего на борту лайнера находилось 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа. СКР в день трагедии сообщал, что среди погибших есть двое детей.

Также мы писали о том, что следователи пришли к выводу об ошибках экипажа.