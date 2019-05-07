Британия должна принять участие в выборах в Европарламент, поскольку уже очевидно, что не хватит времени, чтобы ратифицировать соглашение о выходе из ЕС в парламенте, передает ВВС.

Отмечается, что голосование было назначено на 23 мая, однако премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что стране не нужно будет принимать участие, если депутаты утвердят соглашение о Brexit.

Тем не менее, сегодня министр по делам правительства Дэвид Лидингтон заявил, что "не удастся завершить этот процесс" до даты, когда Великобритания обязана принять участие в выборах.

"Мы удвоим наши усилия... чтобы убедиться, что отсрочка после этого будет как можно короче. В идеале мы хотели бы оказаться в ситуации, когда эти члены Европарламента никогда не займут свои места в Европейском парламенте", - сказал Лидингтон, имея ввиду британских евродепутатов.

До этого стало известно, что Лондон начал готовится к выборам в Европарламент. Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов бюллетеней.

Также сообщалось, что Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня. В свою очередь Европейский Совет рассматривает возможность отсрочки на год, которая может быть сокращена в случае необходимости.

Ранее "Страна" писала о том, чего ждут от выборов в Европарламент и как это отразится на Украине.

Также мы писали, что депутаты Европарламента проголосовали за безвиз для британцев после Brexit.