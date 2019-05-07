Лидер большинства в палате представителей Конгресса США, контролируемой оппозиционными представителями Демпартии, Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел сочли решение Белого дома об отзыве посла Мари Йованович из Украины возмутительным.

Об этом говорится в их совместном заявлении. Сообщается, что посол Мари Йованович является дипломатом самого высокого уровня.

"Возмутительное решение Белого дома отозвать ее - удар по политическим позициям", - говорится в документе.

Хойер и Энгел считают отставку Мари Йованович политически мотивированной и "последним проявлением политики властей, направленной против карьерных дипломатов Госдепа". Они призвали Белый дом отменить отзыв Мари Йованович.

Фото: uain.press

Как сообщала "Страна", Олеся Медведева разбиралась в подоплеке отставки. Мари Йованович срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. Она может вернуться в Украину 11 мая.

В Госдепе США отметили, что "подтвержденная дата отъезда" дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.