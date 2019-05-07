В Бланьяке во Франции неизвестный захватил шесть заложников. Об этом сообщает Franceinfo.

По данным издания, заложники были захвачены в табачном магазине Бланьяка, который находится недалеко от Тулузы. Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Как сообщили свидетели, преступник держит в заложниках пятерых посетителей заведения и его хозяина. Вооруженный мужчина требует переговоров и грозит, что застрелит одного из заложников. По одной из версий, захватом людей закончилась неудачная попытка ограбить магазин. В данный момент место происшествия оцепила полиция.

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