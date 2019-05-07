Стал известен состав молодежной сборной Украины (до 20 лет), который будет готовиться к чемпионату мира-2019. В заявку включили 25 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Вратари: Андрей Лунин ("Леганес", Испания), Владислав Кучерук ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер"), Денис Попов, Виталий Миколенко (оба – "Динамо"), Игорь Снурницын ("Олимпик"), Александр Авраменко ("Карпаты"), Александр Сафронов ("Днепр-1"), Олег Веремиенко ("Калуш"), Даниил Бескоровайный ("Земплин", Словакия),

Полузащитники: Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили (оба – "Динамо"), Алексей Кащук, Максим Чех (оба – "Шахтер"), Алексей Хахлев ("Алавес", Испания), Кирилл Дришлюк ("Александрия"), Александр Беляев ("Днепр-1"), Николай Мусолитин ("Черноморец"), Вадим Янчак ("Локомотива", Словакия).

Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо"), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Денис Устименко ("Александрия").

Сбор начнется 11 мая в Киеве. Во время подготовки будет два товарищеских матча: 14 мая против "Колоса", 18 мая - сборной ЮАР. Первый матч на ЧМ-2019 пройдет 24 мая против США, второй – 27 мая с Катаром, третий - 30 мая против Нигерии.

Как сообщала "Страна", после победы над "Рухом" харьковский "Металлист" вернулся в борьбу за выход в Высшую лигу Чемпионата Украины по футболу.

Напомним, что Федерация футбола Украины (ФФУ) обнародовала список легионеров, которые получили вызов в сборную Украины для участия в отборочных матчах на Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).