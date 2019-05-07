Сегодня после известия о том, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Берлин отменен "из-за напряженного графика", выяснилось, что Помпео летит в Сочи на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и, вероятно, с Владимиром Путиным.

О том, что президент РФ может встретиться 14 мая в Сочи с госсекретарем США Майклом Помпео, не исключил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.



Песков отметил, что на 14 мая в Сочи намечены переговоры главы внешнеполитического ведомства США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России", - сказал Песков.

Встреча Лаврова и Помпео в Сочи станет второй за текущий месяц: 6 мая они провели переговоры в финском Рованиеми. Переговоры продлились 40 минут. Дипломаты обсуждали преимущественно ситуацию в Венесуэле. Помпео назвал состоявшийся разговор "хорошим".

Напомним, Помпео собирался ехать в Германию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Донбассе. Поездка была намечена на 7 мая. Также планировалось обсуждение двухсторонних тем. У Помпео были запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

Смену мировой политической повестки дня заметили в соцсетях.

"Интересный сюжет закручивается. Как сообщила британская "Гардиан", что Помпео не просто неожиданно собрался лететь в Сочи продолжать переговоры с Лавровым, а вероятно, и с первым лицом, но и что ради этого он отменил давно запланированые переговоры с Меркель. Причём его протокол объяснил, что неожиданная смена графика связана с "необходимостью взяться за решение срочного вопроса международной безопасности". Вероятно, в центре внимания будет Венесуэла, но прогресс по этому проблемному вопросу откроет пути для сближения позиций и по другим темам", - пишет в Facebook Олег Волошин.

Фото: facebook.com

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