В Запорожской области при попытке сделать селфи погиб 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Трагедия произошла 5 мая в городе Васильевка. По данным следствия, группа подростков решила сделать селфи на металлическом железнодорожном мосту.

Двое парней по технической лестнице вскарабкались наверх и попытались по балке перейти на другую сторону сооружения под несущим тросом контактной сети. Одному из подростков это удалось, другой получил поражение электрическим током и упал на землю с семиметровой высоты. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. По данному факту проводится проверка.

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