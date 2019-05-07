В Днепропетровской области в городе Павлограде 17-летний школьник застрелил мужчину, 1972 года рождения, в результате конфликта. Как сообщают "Вести", происшествие случилось в воскресенье, 5 мая.

"Ученик 10 класса образовательной школы №3, 2002 года рождения был задержан полицейскими на месте преступления. Предварительно установлено, что на улице Тимирязева, во время возникшей ссоры на почве давних неприязненных отношений между семьями, он выстрелом из стартового пистолета Stalker, переделанного для стрельбы патронами калибра 9 мм, убил жителя этого же города, работающего трактористом в одной из компаний. Пуля попала мужчине в шею, от полученной раны он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства школьника были изъяты стартовый пистолет Сталкера, 3 ножа, 4 лезвия, рукоятка от ножа, 4 гильзы, 8 патронов от пистолета Сталкер, металлическую коробку с гильзами, макет пистолета, макет автомата АК-47, охотничье ружье (отца, зарегистрировано), 6 патронов, 1 гильзу от охотничьего ружья.

Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное убийство" УК Украины.

Ранее сообщалось, что под Луганском поймали мужчину, который застрелил за кражу собственного племянника.

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