Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) приняло решение о начале работы с 5 сентября 2019 года. Также была выбрана глава нового судебного учреждения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующие решение судьи приняли на собрании вечером во вторник, 7 мая.

Для работы ВАКС распоряжением Кабмина были выделены рва помещения в Киеве, но здания требуют реконструкции. Временно ВАКС размещается в помещении Печерского райсуда Киева на ул. Крещатик и на ул.Гайцана.

Как сообщала "Страна", в ВАКСе избрали судью Крука заместителем Танасевич и утвердил шестерых следственных судей. Начиная с 2006 года Крук занимался адвокатской деятельностью.

Отметим, что ГПУ открыло дело против замглавы АП Филатова за вмешательство в выборы судей.