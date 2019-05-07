Сегодня, 7 мая, в 19:00 по киевскому времени должны были быть объявлены результатов розыгрыша грин-кард или вида на жительство в США. Однако сайт Госдепартамента, где публикуются результаты, перестал работать и по состоянию на 20:00 не открывался.

Заявку на лотерею грин-карт желающие подавали до 6 ноября прошлого года, а результаты розыгрыша должны были стать известны сегодня. Из-за чего перестал работать сайт - непонятно. Но общеизвестно, что эта лотерея может быть последней или одной из последних - Дональд Трамп, известный своими антииммигрантскими настроениями, давно лоббирует ее отмену.

Из года в год Госдепартамент США исключает из списка страны, которые могут участвовать. Так происходит, когда число мигрантов из данного государства в Штаты на последние пять лет превышает 50 тысяч человек. Например, с 2005 по 2009 годы из-за этого участия в лотерее не принимали россияне. Украина пока не превысила такой порог, а украинцы входят в число рекордсменов, стремящихся иммигрировать в Штаты.

Грин-кард позволяет человеку беспрепятственно покидать страну и возвращаться обратно, работать, владеть недвижимостью, брать более выгодные кредиты в местных банках, учиться в вузах со скидками и претендовать на стипендии для граждан США, служить в некоторых видах вооруженных сил, пользоваться другими льготами и пособиями для американских граждан. Грин-кард обычно действует на 10 лет, но уже через 5 лет человек может ходатайствовать о получении гражданства США.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп собрался закрыть лотерею грин-кард после теракта в Нью-Йорке.