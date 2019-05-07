Чемпион мира в составе сборной Чехии по хоккею Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается в Twiter национальной команды.

На место происшествия была вызвана полиция. Представители правоохранительных органов исключили, что в смерти мог быть виноват посторонний человек. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом сообщает sport.cz.

Вратарь выступал за сборную Чехии с 2001-го по 2008 год, сыграв 32 матча за национальную команду. Он стал победителем чемпионата мира 2005 года, а через год - серебряным призером мирового первенства.

Фото: twitter.com/narodnitym

Как сообщала "Страна", сборная Украины сыграет на чемпионате мира по хоккею за выход в группу А Первого дивизиона.

Напомним, как сборная клубов УХЛ в фантастическом матче обыграла национальную сборную Украины по хоккею.