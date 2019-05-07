В "Пивденном" порту Одессы силовики задержали рекордное количество кокаина из Колумбии, который контрабандисты пытались перевезти в ведрах с лакокрасочными материалами. Наркотики были просто смешаны в ведрах со строительными материалами. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По данным Государственной фискальной службы, ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно.

"Расчет наркоторговцев был простым: "законным" образом ввезти в Украину на адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а потом выделить его в нарколаборатории", - сказано в сообщении.

Этот замысел наркодельцам помешали реализовать таможенники, которые определили груз как имеющий потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков, и инициировали отбор образцов.

"Эксперты Одесского управления по вопросам экспертиз и исследований Департамента налоговой и таможенной экспертизы ГФС в отобранных образцах обнаружили кокаин. В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Это дает основания прогнозировать, что данное обнаружение может стать одной из рекордных кокаиновых партий", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, общий вес загруженного товара составил 19,5 тонн. Общее число наркотика в чистом виде будет определяться экспертами.

По данному факту одесскими таможенниками в региональное управление СБУ в Одесской области направлено уведомление об уголовном правонарушении по признакам статьи 305 УК Украины.

Фото: sfs.gov.ua

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