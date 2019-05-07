Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав. Слова Кравчука приводит Апостроф.

"Приехали в Севастополь, и я увидел страшную картину - магазины пустые, люди плачут, ходят опухшие - их грызут москиты. Они говорят: "Мы не знаем, что здесь делать, в Крыму". Это те, которые приехали из Орловской, Тамбовской и других областей, которые никогда не занимались, скажем, виноградом, они не знают, что это такое, и говорят: "Мы просим вернуть нас". И они все время писали Никите Сергеевичу Хрущеву", - поделился воспоминаниями о Крыме 1953 года Кравчук. "Говорят, что нам подарили Крым. Нет - нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы 110 миллиардов долларов", - сказал бывший глава государства.

Он добавил, что полуостров передали из экономических соображений и скоро наступит момент, когда Москва вновь не сможет справиться с Крымом и республика вернется в состав Украины. Чтобы это произошло, по мнению Кравчука, Киеву необходимо проводить правильную политику.

В советское время Крым входил в состав РСФСР, но в 1954-м Хрущев передал полуостров Украинской ССР. После распада Советского Союза Крым находился в составе Украины, пока в 2014 году по итогам референдума не перешел в состав России. Киев и большая часть стран-участниц ООН не признают Крым российским.

Напомним, что Кравчук недавно заявил, что Донбасс - "другая страна", которой нужно дать права и свободы.

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