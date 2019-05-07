Сегодня в результате тайного голосования, которое проводилось в здании бывшего Печерского райсуда Киева по адресу Крещатик ,42а, была избрана председательница Высшего Антикоррупционного суда - 37-летняя служительница Фемиды из Харькова Елена Танасевич.

Финальное голосование увенчалось успехом только с третьей попытки. Все дело в том, что в первом и втором туре ни один из претендентов не смог набрать решающий перевес голосов.

На должность председателя были выдвинуты три кандидата: Олег Павлишин (набрал 14 голосов), Елена Танасевич из Печенежского суда Харькова (набрала 15 голосов) и экс-адвокат Маркиян Галабала (набрал 9 голосов). Поскольку ни один из претендентов не набрал в первом туре большинства - 19 голосов, был объявлен второй тур.

В нем за пост главы ВАС соревновались Танасевич и Павлишин. Последний с 2002 года работал судьей Апелляционного суда Львовской области. В 1990-х он работал в правоохранительных органах, а с 1994 года был судьей Городоцкого райсуда Львовской области. Танасевич опередила Павлишина на один голос - 16 против 15.

Но семь судей не поддержали ни одного кандидата. Поэтому вся процедура голосования с выдвижением кандидатов началась снова. На попытку N2 выдвинулись только две кандидатуры - Елена Танасевич и Ольга Саландяк – судья из Жмеринки.

Победила Танасевич - за нее проголосовали 23 судьи.

Елена Танасевич

Из биографии новой председательницы известно что она совсем молодая судья – в мантии всего с 2012 года. Но в родном суде дослужилась до должности зама председателя.

Ранее с 2002 года работала юристом и помощником судьи. Образование получала в Харьковском педагогическом университете имени Сковороды и в Харьковской юридической академии. В 2018 году Танасевич защитила диссертацию и получила научную степень кандидата юридических наук.

До избрания в Высший антикоррупционный суд она работала в Печенежском районном суде Харьковской области. Согласно информации из Единого госреестра судебных решений, до конца 2016 года рассматривала и уголовные, и гражданские дела. Последний приговор: за кражу кожаной куртки и тв-тюнера ранее судимого харьковчанина с хвостом непогашенных судимостей осудила к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

С последним приговором по криминалу в должности судьи Печенежского суда Танасевич можно ознакомиться по ссылке. Позже Танасевич выступала следственным судьей и разбирала гражданские дела и дела об админправонарушениях.

Кстати, назначение Тарасевич известный юрист Андрей Портнов оценивает со знаком "+". "В сегодняшнем избрании главы Высшего антикоррупционного суда Украины есть две неплохие новости. Во-первых, кандидат от Порошенко на выборах проиграл, а во-вторых, новый председатель суда не имеет ничего общего с Майданом, активистами и остальным ширпотребом. Если заменить Генерального и антикоррупционного прокуроров, путь Порошенко в тюрьму стал сегодня на один шаг короче", - пишет Портнов в Telegram.

Фото: t.me/PortnovUA

Согласно последней декларации о доходах, Танасевич - совсем небедный человек. Владеет вместе с мужем корпоративными правами на энергетические компании в сфере альтернативной энергетики. Муж занимается солнечной энергией.

По декларации в 2018 году Елена Танасевич заработала в суде чуть больше 245 884 гривни. Имеет в совместной собственности с мужем земельные участки в Запорожской области, а также квартиру в Харькове. Муж судьи Михаил в 2018-м заработал чуть меньше одного миллиона гривен. У семьи есть три машины: Peugeot 107, Daewoo Sens и SsangYong Actyon. С последней декларацией можно ознакомиться здесь.

Вместе с мужем воспитывают сына Серафима и даже назвали одну из компаний его именем - Серафим Солар Украина. Кроме этого, у семьи есть еще две компании – "Энергетическая альтернатива" и "Евроэнерджи". Несмотря на обеспеченность, новая глава ВАС блеснула и знаниями. На конкурсе в антикорсуд у нее был самый высокий балл среди других претендентов.

Кстати, родная сестра Танасевич - Ольга также судья, работала в Хозяйственном суде Харьковской области.

Новый Антикоррсуд будет рассматривать коррупционные дела, которые расследует НАБУ и получит более 200 дел, которые сейчас есть в судах первой инстанции и в апелляции. Стартует его работа 5 сентября. Соответствующее решение судьи приняли на собрании во вторник вечером.

Два помещения в Киеве для работы ВАКС были выделены распоряжением Кабмина, но здания требуют реконструкции. Временно ВАКС размещается в помещении Печерского райсуда столицы на ул. Крещатик и на ул. Гайцана.

Напомним также, что путем тайного голосования на пост заместителя главы ВАКС был избран Евгений Крук. За его кандидатуру проголосовали 22 судьи, а за второго претендента - Виктора Маслова - 14 судей.