Во вторник, 7 мая, на Донбассе противник нарушил режим прекращения огня 13 раз, обстреляв позиции украинских военных, используя также крупнокалиберную артиллерию. Во время обстрелов был убит один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия…. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 вторника.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

До этого стало известно, что в зоне ООС в ходе боя пропал украинский военный. Также мы рассказывали, что на Донбассе под обстрелами ранили двух военных ВСУ.