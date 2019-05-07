Курс украинской валюты на межбанке во вторник, 7 мая, поднялся до 26,30 грн/$1 с 26,42 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,28-26,32 грн/$1.

Как сообщает Национальный банк Украины, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 7 мая укрепился до 26,3471 грн/$1 с 26,5014 грн/$1.

Также в НБУ укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 8 мая до 26,34002 грн/$1 по сравнению с 26,495920 грн/$1 на 7 мая 2019г.

Ранее сообщалось, что на межбанке Украины курс гривни в четверг укрепился перед длинными выходными.

Также мы писали, что НБУ укрепил курс гривни к доллару перед длинными выходными.