Сегодня, 7 мая, Подольский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в государственной измене руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина.

На заседании во вторник суд принял решение продлить до 22 июля действующую ныне меру пресечения для Вышинского. Защита обвиняемого ходатайствовала о замене содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 14 марта К.Вышинский был этапирован в Киев из Херсона.

Напомним, что омбудсмен из РФ Москалькова понадеялась, что в Украине дело против Вышинского закроют после смены президента.

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