Представитель американского телеканала "HBO" прокомментировал киноляп, который заметили поклонники сериала "Игра престолов" в четвертом эпизоде финального сезона. Поводом для шуток стал стакан из кофейни Starbucks, который был замечен в одной из сцен. Об этом пишет Buzzfeed.

"Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейнерис (Таргариен, актриса Эмилия Кларк - прим. ред.) заказывала травяной чай", - отметил один из представителей команды, создавшей сериал "Игру Престолов".

Киноляп также прокомментировала исполнительный продюсер сериала Берни Колфилд. "Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks", - отметила она. Также продюсер подчеркнула, что проколы подобного рода для проекта - редкость.

Кадр из фильма

Как сообщала "Страна", канал HBO показал тизер пятой серии финального эпизода "Игры престолов".

Отметим, что Джордж Мартин проговорился о трех спин-оффах "Игры престолов".