Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые организовали и провели 21 апреля второй тур выборов Президента, заработали за апрель от 210,6 тыс. гривен до 248 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Украинских новостей.

Председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук заработала 222 тыс. гривен, из которых должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 52,9 тыс. гривен, персональная надбавка - 37 тыс. гривен, а премия - 79,3 тыс. гривен. В то же время ее заместители Евгений Радченко и Олег Конопольский получили в апреле зарплату выше - по 232 тыс. гривен. В свою очередь секретарь комиссии Наталья Бернацкая заработала 212 тыс. гривен.

Среди остальных 12 членов ЦИКа зарплата ниже, чем у руководства в апреле была только у трех (по 210,6 тыс. гривен), а у шести - выше (от 233 тыс. до 248 тыс. гривен).

Фото: ukranews.com

Напомним, что были озвучены зарплаты членов ЦИК, которые провели первый тур выборов президента.

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